Китай и Кыргызстан намерены значительно увеличить товарооборот к 2030 году

БИШКЕК/Trend/ - Китай и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до 45 миллиардов долларов к 2030 году.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Увеличение товарооборота обсудили заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Ма Синжуй.

В ходе встречи Торобаев отметил, что в Кыргызстане реализуются эффективные реформы, способствующие значительным изменениям в стране. Он подчеркнул, что за последние три года темпы роста валового внутреннего продукта составили 9 процентов, а государственный бюджет увеличился в три раза. Также Торобаев отметил успешные усилия в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также решении вопросов государственной границы.

В свою очередь, Ма Синжуй отметил, что последние годы стали наиболее благоприятным периодом в истории кыргызско-китайского сотрудничества. Он также обозначил, что Китай намерен увеличить объем инвестиций в Кыргызстан и подтвердил заинтересованность китайской стороны в реализации ранее достигнутых соглашений.

Отметим, что в рамках государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай в феврале текущего года было подписано более 20 двусторонних документов, а также достигнуты важные соглашения по укреплению двустороннего сотрудничества.

По данным Национального комитета статистики Кыргызстана, в 2024 году товарооборот между странами составил 5,576 миллиарда долларов США, что на 2,6 процента больше по сравнению с 2023 годом.