Президент Таджикистана поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

19 марта 2018 09:44 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА в понедельник.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил сегодня поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину, по случаю его победы на очередных выборах президента РФ», - сообщает пресс-служба главы государства.

В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается: «Прошу принять мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашей победы на очередных президентских выборах Российской Федерации.

Ваше переизбрание на этот высокий государственный пост является ярким свидетельством твердой поддержки российским обществом Вашего курса, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление ее авторитета на международной арене.

В Таджикистане Вас знают и уважают как убежденного сторонника поступательного развития и укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнерства.

Убежден, что в предстоящий период мы совместными усилиями наполним многоплановое сотрудничество наших стран новым созидательным содержанием во всех сферах взаимодействия в соответствии с долгосрочными интересами двух наших стран и их народов.

Таджикская сторона преисполнена решимости задействовать все имеющиеся в этом направлении возможности. От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, счастья и больших успехов в Вашей дальнейшей деятельности на ответственном посту главы российского государства, а дружественному народу великой России – мира, благополучия и процветания».

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Azernews Newspaper
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