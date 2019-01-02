Financial Times рекомендует своим читателям посетить Таджикистан

2 января 2019 11:30 (UTC+04:00)

Международная деловая газета Financial Times включила Таджикистан в список восьми стран, которые рекомендует посетить в 2019 году туристам, передает Trend со ссылкой на news.tj.

Наряду с Таджикистаном в списке фигурируют Камбоджа, Фарерские острова, Руанда, Оман, Эритрея, Белиз и Италия.

аджикистан расположен в списке FT на шестом месте.

Авторы материала советуют посетить северную часть Таджикистана посредством соседнего Узбекистана.

Они подчеркивают, что Узбекистан становится все более доступным благодаря новой системе электронных виз, большему количеству рейсов из Европы в Ташкент и высокоскоростным железнодорожным сообщениям из Ташкента в Самарканд и Бухару.

Отмечается, что «соседний Таджикистан остается намного в глуши, но в начале этого года была открыта граница между Самаркандом и Пенджикентом, который находится на северо-западной окраине Таджикистана».

«Вы могли бы посмотреть на сверкающие тимуридские купола Самарканда утром и бродить по отдаленным деревням Ягноба в живописных горах Фанн к обеду», - говорится в материале.

Также отмечается, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем недавнем обращении к парламенту сказал, что число туристов в 2018 году удвоилось по сравнению с предыдущим годом, и пообещал развивать инфраструктуру страны «для создания благоприятных условий» для туризма.

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