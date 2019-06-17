Денежные переводы из России в Таджикистан сократились на 5,1%

Объем денежных переводов частных лиц из России в Таджикистан в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом 2018 года сократился на 5,1%, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Физическими лицами в первом квартале 2019 года из России в Таджикистан переведено $462 млн, сообщает Центральный банк РФ. В аналогичном периоде прошлого года эти переводы составляли $487 млн.

Более существенно (на 30,9%) сократились денежные переводы частных лиц из Таджикистана в Россию, с $42 млн в первом квартале прошлого года до $29 млн в аналогичном периоде нынешнего года.

Наибольшие перечисления в первом квартале этого года частными лицами из России сделаны в Швейцарию (свыше $1,3 млрд), Узбекистан ($818 млн), Великобританию ($573 млн), США ($572 млн), Латвию ($537 млн) и Кыргызстан ($453 млн).

Объемы переводов в Узбекистан и Кыргызстан по сравнению с первым кварталом 2018 года выросли на 7,3% и 4,3% соответственно.

Напомним, в 2018 году из России в Таджикистан физическими лицами было переведено $2 млрд 553 млн, что на $17 млн больше, чем в 2017 году.

Около 90% денежных переводов в Таджикистан из России поступают в российских рублях.

По различным данным, на территории России проживают и работают сегодня более 1 млн. граждан Таджикистана.

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