В Душанбе сожгли свыше 1,7 тонн наркотиков

16 августа 2019 10:07 (UTC+04:00)

В печи столичного завода «Таджиктекстильмаш» сегодня уничтожено свыше 1,7 тонн наркотиков. Из них героин составил 50 кг, передает Trend cо ссылкой на News.tj.

Уничтоженные наркотики были изъяты сотрудниками милиции и проходили по 159 уголовным делам, как вещдоки. Приговор по этим делам уже вступил в законную силу, и вещественные доказательства были уничтожены, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Самый большой объем пришелся на наркотики канабисной группы – 850 кг, далее идет опий-сырец - 465 ег, гашиш – 346 кг, героин - более 49 кг.

Кроме того, отмечает МВД, было уничтожено определенное количество психотропных таблеток MDMA и таблетки codeine.

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