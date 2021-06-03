В Душанбе обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном

Сегодня в Национальном музее по инициативе Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Международного института Центральной Азии состоялась совместная научно-практическая конференция «Новые направления расширения и укрепления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан», передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

В работе конференции, которая прошла в преддверии официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Таджикистан, приняли участие представители профильных министерств и ведомств, исследовательских центров, ученые, эксперты, отечественные и иностранные журналисты.

Как отметил начальник Управления информационного обеспечения Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Зубайдулло Давлатов, таджикско-узбекские отношения занимают особое место среди региональных отношений, поскольку они являются историческими и традиционными, два народа близки друг другу с точки зрения обычаев, традиций и религии.

«Следует отметить, что сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном в сферах экономики, культуры, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения является взаимовыгодным. Когда речь идет об отношениях между двумя дружественными и братскими народами, мы всегда приводим в пример дружбу между Абдурахмони Джоми и Алишером Навои. В эпоху глобализации двумя другими фигурами политики, истории, культуры обоих народов являются Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана уважаемый Шавкат Мирзиёев. Они в новейший период независимости обеих стран заложили основу новой братской политики двух стран, мы сегодня ощущаем её результаты», — добавил Зубайдулло Давлатов.

По его словам, в 2020 году товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном составил более 500 миллионов долларов, оба государства намерены в последующие годы довести товарооборот до более 1 миллиарда долларов.