Таджикистан и Афганистан упростят авто- и железнодорожные перевозки

Таджикистан и Афганистан упростят международные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим встретился с мэром Кабула Мухаммадом Давудом Султонзуи.

По сообщению Минтранса, стороны выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством.

"Было отмечено, что будут приняты необходимые меры для дальнейшего расширения сотрудничества и содействия социально-экономическому развитию Таджикистана и Афганистана", - говорится в сообщении.

Для развития торговли политики посчитали необходимым принять меры по упрощению процесса международных перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом.

В марте президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с главой Афганистана Ашрафом Гани, по итогам которой был подписан ряд документов.

Таджикистан и Афганистан договорились содействовать деятельности Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, социальному и техническому сотрудничеству и поддерживать взаимовыгодные отношения в различных областях, включая оборону, безопасность, экономику, торговлю, науку, образование, здравоохранение.