Таджикистан и Афганистан упростят авто- и железнодорожные перевозки
Таджикистан и Афганистан упростят международные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.
Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим встретился с мэром Кабула Мухаммадом Давудом Султонзуи.
По сообщению Минтранса, стороны выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством.
"Было отмечено, что будут приняты необходимые меры для дальнейшего расширения сотрудничества и содействия социально-экономическому развитию Таджикистана и Афганистана", - говорится в сообщении.
Для развития торговли политики посчитали необходимым принять меры по упрощению процесса международных перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом.
В марте президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с главой Афганистана Ашрафом Гани, по итогам которой был подписан ряд документов.
Таджикистан и Афганистан договорились содействовать деятельности Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, социальному и техническому сотрудничеству и поддерживать взаимовыгодные отношения в различных областях, включая оборону, безопасность, экономику, торговлю, науку, образование, здравоохранение.