В Таджикистан привезли вакцину из Китая

В Душанбе из Китайской Народной Республики доставлена вакцина против коронавируса CoronaVaс. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Всего в республику доставлено 300 тысяч вакцин и более 300 единиц одноразовых шприцев.

Вакцина из Китая будет хранится на специальных складах Минздрава, а сама вакцинация населения новым препаратом начнется согласно ранее утвержденному национальному плану.

Известно, что вакцину удалось привезти в страну благодаря технической поддержке "Горно-промышленной компании Таджикистана и Китая".

Также сообщается, что крупную партию вакцины в аэропорту встречали заместитель премьер-министра страны Матлубахон Сатториён, глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода. А также заместитель Министра иностранных дел Таджикистана Фарход Салими и посол Китая в Таджикистане Лю Бин.

Абдуллозода в свою очередь отметил, что Китай и Таджикистан сегодня являются доверенными стратегическими партнерами.

Напомним, ранее глава управления санитарно-эпидемиологической безопасности Минздрава Навруз Джафаров сообщал, что 300 тысяч доз предусмотрены для вакцинации 150 тысяч человек в два этапа.

Отметим, что на сегодняшний день в Таджикистане первые дозы вакцины AstraZeneca индийского производства получили 116,3 тысяч человек приняли. Более 15, 3 получили вторые дозы. В целом удалось вакцинировать 132,7 тысяч человек.