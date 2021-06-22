АБР профинансирует закупку 3,4 млн. доз вакцины от COVID-19 для Таджикистана

Азиатский банк развития профинансирует закупку 3,4 млн. доз вакцины против коронавируса для Таджикистана, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

Накануне в Душанбе состоялось подписание грантового соглашения по проекту «Закупка и внедрения вакцины от COVID-19 и укрепление потенциала страны по реализации программы вакцинации».

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов Таджикистана, общая стоимость проекта составляет 26,8 млн. долларов США, из которых 25 млн. долларов выделяет Азиатский банк развития в качестве гранта и 1,8 млн. долларов составляет доля правительства РТ.

В рамках проекта, реализация которого начнется в 2021 году и продолжится до 2022 года, планируется закупить 3,4 млн. доз вакцин против коронавируса, шприцов и других видов медицинских принадлежностей для борьбы с COVID-19.