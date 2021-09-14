ШОС на саммите в Душанбе примет решения по расширению состава организации

Главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Душанбе, который состоится 16-17 сентября, примут решения по расширению состава ШОС. Об этом заявил ТАСС во вторник генеральный секретарь организации Владимир Норов, передает Trend.

"Лидеры наших стран примут решения по расширению состава семьи ШОС, в частности по принятию новых стран - партнеров по диалогу и запуску переговорного процесса на полноправное членство в ШОС", - сказал он. "Это наглядно подтверждает принцип открытости нашей организации и твердое намерение следовать ему на практике", - добавил генсек.

По словам Норова, на сегодняшний день "подготовлен солидный перечень документов, планируемых к подписанию в ходе заседания Совета глав государств ШОС". Из них "три четверти будут подписаны на уровне глав государства, остальные - на уровне руководителей министерств, ведомств и международных организаций", уточнил он.

Генеральный секретарь также отметил, что "решения, которые будут принят лидерами стран, откроют новую страницу в поступательном развитии организации, умножат ее вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, обеспечение устойчивого развития и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на обширном пространстве ШОС".

Как сообщил ранее департамент информации и печати МИД Таджикистана, главы стран - членов организации в ходе юбилейного саммита ШОС в Душанбе, как ожидается, примут решения о запуске процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства - члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).