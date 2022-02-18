Мэрия Душанбе и Smart City Dushanbe решили строить первый в стране IT Park

Власти столицы Таджикистана планируют совместно с ГУП «Умный город» построить первый в республике парк информационных технологий (IT Park), передает Trend со ссылкой на Asia-Plus.

«Технопарк в Душанбе будет первым в Республике Таджикистан синтезом интеграции науки, образования и высоких технологий», - говорится в сообщении на сайте ГУП «Умный город».

В сообщении отмечается, что технологический парк строится для того, чтобы активные и талантливые люди превращали свои идеи в реальные проекты за счет наличия современной технической инфраструктуры, финансовой и научной поддержки.

Главная цель создания такого парка объясняется «ускоренным развитием IT-отрасли в стране».

«В мировой практике технопарк — это современная форма интеграции науки и производства, которая создана для ускорения разработки и применения новейших научно-технических и информационно-технологических достижений», - говорится в сообщении.

Напомним, о создании в Душанбе первого технопарка в области информационно-коммуникационных технологий в Таджикистане министерство промышленности и новых технологий сообщило еще в марте прошлого года.

Тогда эксперты поприветствовали саму идею, но скептически отнеслись к ее воплощению при существующих реалиях.

IT Park - это комплекс объектов, зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения запуска и выведения на рынок перспективных стартап-проектов, это экстерриториальная свободная экономическая зона для IT-компаний, в том числе, за счет интеграции с научно-образовательными организациями. То есть, это место, где активные и талантливые люди в сфере IT получат реальный шанс для трансформации своих идей в настоящие бизнес-проекты за счет бухгалтерской, юридической, маркетинговой и образовательной поддержки.