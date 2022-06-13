Таджикистан упрощает процедуру таможенного оформления товаров

БАКУ /Trend/ - При поддержке Международного торгового центра (ITC) Таджикистан принял решение об упрощении процедур таможенного оформления товаров.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу Международного торгового центра.

Таджикистан устранил двойную оплату таможенных сборов при импорте товаров в страну в выходные и праздничные дни.

По данным агентства, стандартный таможенный тариф в будние дни в Таджикистане составляет от 10 до 450 долларов в зависимости от общей стоимости ввезенных товаров.

"Эти изменения в таможенной системе Таджикистана приведут к повышению экономической активности и поступлению дополнительных доходов в бюджет страны", — говорится в сообщении Международного торгового центра.