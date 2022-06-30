ООН реализует в Таджикистане программу школьного питания

БАКУ /Trend/ - Всемирная продовольственная программа ООН в мае 2022 года предоставила полноценное питание 442 348 школьникам Таджикистана. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Всемирной продовольственной программы ООН.

По данным отчета, несмотря на большие успехи Таджикистана в последние годы, уровень недоедания в стране по-прежнему высок.

"Мы предоставляем доступ к надлежащему питанию и медицинскому обслуживанию, продвигая школьное питание в Таджикистане. В мае 2022 года школьники 1-4 классов из двух тысяч школ Таджикистана получили продовольственную помощь", - говорится в отчете.

В мае 2022 года посол Великобритании в Таджикистане Тим Джонс посетил пекарню в Яванском районе, одну из восьми пекарен в Хатлонской и Согдийской областях, которые были отремонтированы или построены при поддержке организации.

Программа школьного питания - крупнейший проект Всемирной продовольственной программы ООН в Таджикистане, целью которой является обеспечение полноценного питания для местных школьников.