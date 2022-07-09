Таджикистан за год увеличил экспорт товаров и услуг на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года экспорт товаров и услуг из Таджикистана составил 1,3 миллиарда долларов, что на 30 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года (один миллиард долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, основными рынками сбыта таджикской продукции в отчетный период стали Швейцария, Казахстан, Китай, Узбекистан и Иран.

Таджикистан в январе - июне 2022 года импортировал товары на сумму 2,3 миллиарда долларов, что на 27,7 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (1,8 миллиарда долларов).

Таким образом, внешнеторговый оборот Таджикистана в отчетный период вырос на 28,5 процента по сравнению с январем - июнем прошлого года (2,8 миллиарда долларов) - до 3,6 миллиарда долларов.