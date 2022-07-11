Таджикистан за год увеличил экспорт в Казахстан более чем наполовину

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года таджикский экспорт в Казахстан составил 245,1 миллиона долларов, что на 51,3 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (161,6 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, Таджикистан в отчетный период экспортировал в Казахстан руды и концентраты меди, свинца и цинка на сумму 216,8 миллиона долларов.

Также сообщается, что Таджикистан в январе - июне 2022 года импортировал из Казахстана товары на сумму 397,1 миллиона долларов, что на 0,4 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (398,8 миллиона долларов).

Товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном в январе - июне 2022 года вырос на 14,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (560,4 миллиона долларов) - до 642,2 миллиона долларов.