В Таджикистане приступили к строительству металлургического завода

БАКУ /Trend/ - Таджикско-китайское совместное предприятие (СП) "Зарафшон" приступило к строительству металлургического завода в Согдийской области Таджикистана.

Об этом сообщил глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, передает Trend со ссылкой на пресс-службу региональных властей.

Отмечается, что стоимость проекта строительства медеплавильного завода составляет 120 миллионов долларов.

Строительство нового предприятия Ахмадзода расценил как значительный шаг на пути к достижению четвертой национальной цели Таджикистана – индустриализации.

Кроме того, глава региона дал рекомендации по качественному выполнению работ и привлечению дополнительной рабочей силы.

Отметим, что СП "Зарафшон" является одним из крупнейших предприятий золотодобывающей отрасли Таджикистана, при поддержке которого в стране строятся различные социальные объекты.