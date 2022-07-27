Таджикистан за год увеличил импорт нефтепродуктов более чем на треть

БАКУ /Trend/ - Таджикистан в январе - июне 2022 года импортировал 352 100 тонн нефтепродуктов, что на 34,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года (261 700 тонн), передает Trend со ссылкой на Avesta.tj.

При этом таджикский импорт нефтепродуктов в стоимостном выражении в отчетный период составил 283,2 миллиона долларов при их средней цене в 804 доллара за тонну.

Наибольший импорт Таджикистаном нефтепродуктов в январе - июне 2022 года пришелся на:

1. Россию - 88,2 процента;

2. Туркменистан - 5,8 процента;

3. Казахстан - 3,1 процента;

4. Узбекистан - 1,2 процента;

5. Беларусь - 0,6 процента;

6. Азербайджан - 0,2 процента.

Суммарный таджикский импорт в отчетный период в целом составил 2,3 миллиарда долларов, что на 27,7 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (1,8 миллиарда долларов).