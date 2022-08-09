Таджикистан увеличил экспорт хлопка в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Экспорт хлопка из Таджикистана в Узбекистан в январе - июне 2022 года составил 17,3 миллиона долларов, что почти в 3,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (5,3 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, в количественном выражении таджикский экспорт хлопка в Узбекистан в указанный период составил 6 607 тонн, что на 23,4 процента больше, чем в январе - июне прошлого года (5 352 тонны).

Основными экспортными товарами Таджикистана в Узбекистан в январе - июне 2022 года стали:

- хлопок (17,3 миллиона долларов);

- цемент (14,1 миллиона долларов);

- электроэнергия (12,2 миллиона долларов);

- алюминий (10,6 миллиона долларов).

Отметим, что в конце июня делегация "Узтекстильпром" в рамках рабочего визита в Таджикистан обсудила с руководителями местных органов власти Хатлонской и Согдийской областей перспективы создания СП по переработке хлопка.