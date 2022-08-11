Обнародован портфель проектов ЕБРР в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистане оценивался в 551 миллион евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 71 проекта.

Большая часть портфеля (88 процентов, или 483 миллиона евро) направлена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, восемь процентов, или 43 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, четыре процента, или 25 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты.

В 2021 году ЕБРР инвестировал 56 миллионов евро для реализации 11 проектов в Таджикистане.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Таджикистаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны. В целом банк инвестировал 892 миллиона евро для реализации 152 проектов в Таджикистане.