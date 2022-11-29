Назван объем реэкспорта автомобилей из Грузии в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - Реэкспорт автомобилей из Грузии в Таджикистан в январе - сентябре 2022 года вырос на 61,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (5,4 миллиона долларов) - до 8,7 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, в указанный период Грузия реэкспортировала в Таджикистан 1 470 автомобилей, что почти в два раза больше показателя января - сентября прошлого года (760 автомобилей).

Между тем суммарный реэкспорт автомобилей из Грузии в январе - сентябре 2022 года увеличился на 74,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (337,6 миллиона долларов) - до 590,4 миллиона долларов.