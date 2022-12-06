Китайская компания построит автодороги на севере Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим и уполномоченный представитель компании "China Railway Wuju Group Corporation (CRWG)" Чжан Лян 25 ноября подписали контракт по строительству автомобильных дорог в Согдийской области.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Таджикистана.

Как отмечается, в рамках четвертой фазы "Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии" будут выполнены строительные работы по четырем участкам автомобильных дорог в Согдийской области общей протяженностью 51,2 км: "Куруш-Бекабад", "Дегмай-Бободжон Гафуров", "Бободжон Гафуров-Хистеварз" и "Канибадам-Кучкак".

Иброхим подчеркнул, что более 80 процентов работников, задействованных в реализации проекта, должны быть из числа местных специалистов.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство 11 мостов общей протяженностью 444,2 метра.