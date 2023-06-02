Факторы развития туризма в Таджикистане: текущее состояние и перспективы развития

Богатая история и богатое культурное наследие, уникальная красочная природа и райские места Таджикистана являются основой для развития туризма, который является одним из важных направлений развития национальной экономики.

В этом отношении, туризм в качестве важного средства привлечения внутренних и иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест, источников доходов населения и роста государственного бюджета внес значительный вклад в социально-экономическое развитие каждой страны.

Международные организации признали инициативы Правительства Республики Таджикистан, связанными с объявлением 2018 года “Годом развития туризма и народных ремесел”, и предоставление льгот для развития отрасли своевременными мерами.

Согласно целям Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, богатое историческое и культурное наследие Таджикистана, его уникальная природа с озерами, редкими животными, растениями и высокими горами являются важным условием для развития туризма.

В свете созидательной и конструктивной политики Президент Таджикистана Эмомали Рахмона индустрия туризма поступательно развивается, и страна добилась значительных успехов в этой важной сфере и приобретает большую популярнось на международной арене. Членство Таджикистана во Всемирной туристской организации, вступление нашей столицы города Душанбе во Всемирную федерацию туристических городов, объявление города Душанбе туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2020-2021 годы, включение ЮНЕСКО в материальное культурное наследие: исторического объекта «Саразм», «Национального сада» и нематериальное культурное наследие: «Чакан-искусство вышивки Республики Таджикистан», «Иди Навруз», «Оши палов» и «Музыка Шашмаком» — тому подтверждение, а туристический потенциал Таджикистана стал известен всему миру.

Для выхода на новые рынки представители туристической отрасли страны приняли участие на крупнейших торговых и ремесленных выставках проходивших в Германии, Великобритании, Малайзии, США, Франции, Республика Корея, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Катаре, Греции, Испании, Бельгии, Турции, Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане и в других странах для представления туристического потенциала страны.

При поддержке Правительства Республики Таджикистан в регионах строится необходимая туристическая инфраструктура, которая создаст благоприятную среду для привлечения большего количества туристов, улучшения благосостояния сельской местности и создания новых рабочих мест и, в целом, устойчивого развития туризма в стране.

Чтобы обеспечить привлекательность отрасли для отечественных и зарубежных инвесторов, Правительство страны установило ряд льгот и на первом этапе создало экономическую и правовую основу для развития туристических зон и создания необходимой инфраструктуры.

В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата и поощрения иностранных предпринимателей, вкладывающих более

1 миллиона долларов в экономику Таджикистана, предоставляется многократная пятилетняя виза и для упрощения передвижения соотечественников, родившихся в Таджикистане, выдается многократная трехлетняя виза. Для максимального привлечения туристов и граждан иностранных государств была создана многократная туристическая виза до 60 дней.

В рамках данных мероприятий будет широко продвигаться туристический бренд Таджикистана и активизироваться сотрудничество с международными организациями и организациями в области адаптации туристических продуктов страны к международным стандартам.

В Таджикистане вклад правоохранительных органов в обеспечение безопасности отечественных и иностранных туристов значительный, и обеспечение безопасного отдыха и туризма для туристов всегда находится в центре внимания. В этих целях с 2018 года действует Департамент туристической полиции при Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан. Между этим отделом и туристическими компаниями существует тесное сотрудничество и связь, что способствует удовлетворению потребностей туристов.

В целях создания современных образовательных условий для подготовки специалистов в сфере туризма в стране создан Институт туризма, предпринимательства и услуг на базе Института предпринимательства и сервиса. В Таджикистане действуют 20 учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере туризма и услуг.

В стране настоящее время действуют более 200 туристических компаний, функционируют 289 туристических объектов из них: 188 гостиниц, 26 хостелей и мотелей, 45 санаториев, 8 оздоровительных центров и поликлиник, 10 домов отдыха, 1 пансионат, 1 кемпинг и 4 базы отдыха и туризма.

Климат Таджикистана континентальный и субтропический, с умеренной и холодной температурой в горах.

Город Душанбе, как главные ворота для туристов и сотен тысяч иностранных гостей, ежегодно делает свою миссию комфортным для проживания туристов, направляющихся в Бадахшан, красивые пейзажи Хатлона, Зеравшана, Ромита и Варзоба.

В столице находится Дворец Навруз, который является одним из высших образцов современного городского искусства и воплощает в себя неповторимый стиль национальной архитектуры. Узоры и элементы его декоративной культуры отражают более чем 6000-летнюю историю культуры и цивилизации таджикского народа и признаны современным туристическим чудом.

Агротуризм также развивается в Таджикистане и считается новой и современной формой туризма. Интерес к этому виду туризма возрастает.

Гастрономический туризм в Республике Таджикистан стабильно развивается. Возродилась таджикская национальная кухня, отечественные и иностранные туристы наслаждаются национальными блюдами.

Одна из главных достопримечательностей гастрономического туризма в Таджикистане — блюды Навруза, в том числе суманак, хафтсин и хафтшин, которые готовятся по случаю Международного дня Навруза. Навруз представлен как туристический бренд.

В Республике Таджикистан Навруз, Мехргон, Сада, Тиргон, праздники меда, яблоко, тыквы и другие продвигаются как туристический бренд с целью привлечения большего количества туристов.

Таджикистан известен как место обитания горного барана Марко Поло (архара) и считается подходящим для развития охотничьего туризма. Кроме того, на охраняемых территориях страны обитает множество разных и редких видов животных, которые привлекают тысячи любителей охоты.

Площадь особо охраняемых природных территорий Таджикистана составляет 3,1 млн га, в которую входят 4 государственных природных заповедника, природный парк, природно-исторический парк, Национальный парк Таджикистана, 2 филиала Национального парка, 13 питомников, 37 памятников природы и другие объекты. В настоящее время в заповедниках, природных парках и заказниках страны охраняются и насчитывается 85 видов редких животных, таких как вольный тигр, красный волк, бухарский олень, газель, бухарский горный баран, архар, горный козел, джайран, туркестанские силосы, которые представляют большой интерес для туристов.

Таджикистан стал любимой и привлекательной страной для путешественников со всего мира, с имиджем безопасной страны, с лучшими и самыми широкими возможностями для развития туризма.

Особо следует отметить, что открытие прямого авиасообщения с 30 мая 2023 года, между Таджикистаном и Азербайджаном создаёт благоприятные условия для туристического обмена и развития двухстороннего сотрудничества в сфере туризма и туристической индустрии.

Добро пожаловать в Таджикистан!

Материал подготовлен Посольством Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике.