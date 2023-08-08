Somon Air возобновит полеты в аэропорт Жуковский

С начала августа национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air приступает к восстановлению еженедельных полетов из Душанбе в международный аэропорт Жуковский, с планами также расширить данное направление с добавлением второго рейса, сообщает Trend.

Согласно информации от пресс-службы авиаперевозчика, компания Somon Air планирует возобновить регулярные рейсы по маршруту Душанбе - Москва (аэропорт Жуковский) - Душанбе. Первый полет ожидается 15 августа, а последующие рейсы будут выполняться из Душанбе во вторники, с возвращением по средам. Также подчеркивается, что в планах также включение второго рейса по этому маршруту.

Кроме того, с 17 августа авиакомпания Somon Air увеличит количество рейсов между Худжандом (административный центр Согдийской области) и Домодедово до двух в неделю – в понедельники и четверги.

Somon Air также планирует увеличить частоту полетов из Душанбе в Джидду (Саудовская Аравия) и Алма-Ату (Казахстан). С 19 августа компания предоставит рейсы в Алма-Ату по средам и субботам, а с 3 сентября – три раза в неделю в Джидду, во вторник, пятницу и воскресенье. Также в планах Somon Air – открытие регулярного рейса между Душанбе и Махачкалой, а также увеличение количества рейсов в Самару и Казань из Душанбе и в Сургут из Худжанда.

Компания Somon Air, таджикская авиакомпания, активно предоставляет полеты в различные страны, включая Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Иран, Россию, Казахстан и Узбекистан. В ее авиапарке присутствуют самолеты Boeing 737-800 и Boeing 737-900.