Президенты пяти стран ЦА встретятся в Душанбе в середине сентября

БАКУ /Trend/ - Встреча глав государств Центральной Азии запланирована на 14−15 сентября и состоится в Душанбе. Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана, Сироджиддин Мухриддин, передает Trend.

В ходе консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии будут подписаны важные документы. Самым значимым из них станет итоговая декларация, которую утвердят главы государств.

Помимо этого, в Душанбе также будет подписано два ключевых соглашения: одно будет охватывать сферу наземного транспорта, а другое будет связано с молодежной политикой.

Министр иностранных дел отметил, что Таджикистан предложил провести еще 12 дополнительных мероприятий в период консультативной встречи глав стран Центральной Азии. Среди них экономический форум, собрание ученых, культурные мероприятия и выставка национальных блюд, представляющих кулинарные традиции всех пяти государств региона.