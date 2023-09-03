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В Душанбе планируют проложить первую ветку легкого метро

Таджикистан Материалы 3 сентября 2023 02:17 (UTC +04:00)
В Душанбе планируют проложить первую ветку легкого метро

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Первую ветку легкого метро в Душанбе планируется проложить с южной окраины города в центр, до государственного цирка, ее длина составит 10,5 км, передает Trend.

Государственная целевая программа развития транспортного комплекса до 2025 года, которой предусмотрена возможность строительства метрополитена, была принята в Таджикистане в 2011 году.

В марте 2022 года между Таджикистаном и Республикой Корея был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проектирование метрополитена в Душанбе.

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