В Таджикистане пройдет первый международный кинофестиваль

БАКУ /Trend/ - С 15 по 19 октября в Душанбе состоится первый Международный кинофестиваль "Тоджи Сомон", приуроченный ко Дню таджикского кино.

Как сообщает Trend со ссылкой на творческое объединение "Таджикфильм", кинофестиваль пройдет по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Целью мероприятия является поддержка творческой молодежи, обмен опытом, повышение квалификации молодых кинематографистов, представление отечественных и зарубежных фильмов любителям кино, разработка ко-продукционных проектов, презентация туристических направлений, укрепление и расширение международных связей в киноиндустрии в рамках "Программы развития кино Республики Таджикистан на 2023-2027 годы".

Предусмотрены конкурсные программы в игровом и короткометражном кино. В данный момент проходит отбор фильмов для участия в фестивале и осуществляется прием кинолент из стран Европы, Азии и СНГ.

Отметим, что к участию в фестивале уже отобрано более 25 фильмов из разных стран мира.