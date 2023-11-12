Глава МИД Таджикистана провел встречу с директором ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Таджикистана, являющийся председателем Национальной комиссии республики по делам ЮНЕСКО, Сироджиддин Мухриддин пригласил Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле посетить с официальным визитом Таджикистан, передает Trend.

Встреча прошла в Париже на полях 42-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"Министр пригласил генерального директора ЮНЕСКО посетить Таджикистан с официальным визитом и одновременно участвовать в Третьей водной конференции, которая запланирована на июнь 2024 года в Душанбе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана.

По его данным, стороны обсудили содержание и уровень отношений Таджикистана с ЮНЕСКО, а также выразили надежду на достижение новых высот сотрудничества во всех сферах деятельности.