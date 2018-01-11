В структуре органов прокуратуры Туркменистана произошли кадровые изменения

АШХАБАД /Trend/ - Президент, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвёл кадровые перестановки в структуре органов прокуратуры, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

В соответствии с постановлениями главы государства Довлетмухаммет Мурриков и Алымухаммет Акмаммедов назначены заместителями генерального прокурора Туркменистана.

Сердар Мяликгулыев назначен прокурором г. Ашхабада; Байрамбай Ягмыров - прокурором Лебапского велаята (области); Максат Алимов - заместителем прокурора Балканского велаята (области); Какаджан Аманмырадов - прокурором г. Туркменбаши; Джемшит Янгыбердиев - прокурором г. Гумдаг; Неджеп Тайлыев - прокурором г. Байрамали.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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