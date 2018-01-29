Сеул и Ашхабад укрепляют взаимовыгодное партнёрство - Мун Чжэ Ин

29 января 2018 08:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - С момента установления дипломатических отношений в 1992 году отношения между Туркменистаном и Кореей систематически развиваются, говорится в письме южнокорейского президента Мун Чжэ Ин адресованном туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

"Надеюсь, что они выйдут на ещё более высокий уровень путём укрепления существующего взаимовыгодного партнёрства между Республикой Корея и Туркменистаном", - сказано в послании.

"Уверен в большом успехе проводимой Вами политики экономического развития и надеюсь, что наша страна сможет внести свой вклад в этот процесс",- отмечает южнокорейский глава.

Ранее сообщалось, что Сеул рассчитает на партнёрство с Туркменистаном в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктур и модернизация промышленности.

Ашхабад и Сеул особое внимание уделяют транспортной сфере в контексте развития транзитной и логистической инфраструктуры по линии Восток-Запад и Север-Юг с выходом на европейские и ближневосточные рынки.

По данным туркменской стороны, общий товарооборот Туркменистана и Южной Кореи за последние годы вырос с 200 миллионов до почти двух миллиардов долларов США.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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