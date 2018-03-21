Туркменистан и Иран обсудили перспективы энергетического сотрудничества

21 марта 2018 14:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/- В МИД Туркменистана состоялись переговоры с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили перспективы двустороннего торгово-экономического и энергетического сотрудничества.

"Стороны выразили необходимость активно сотрудничать в энергетической сфере в дальнейшем",-сказано в информации.

Стороны на переговорах отметили, что предстоящий в ближайшие дни в Ашхабаде совместный бизнес-форум, который будет способствовать активизации контактов между государственными и частными структурами двух соседних государств.

Напомним, что Иран получает туркменский газ по нескольким веткам и основным является газопровод Корпедже-Курт-Куи, который был введен в строй в декабре 1995 года. В 2010 году был открыт дополнительный газопровод по маршруту Довлетабад-Серахс-Хангеран.

Однако, Туркменистан, как сообщал ранее официальный Ашхабад, был вынужден с 1 января 2017 года ограничить поставки туркменского природного газа в Иран из-за долгов.

В связи с этим МИД Туркменистана сообщал, что Национальная газовая компания Ирана, начиная с 2013 года, не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга за ранее поставленный туркменский природный газ.

"В результате этого образовалась значительная задолженность иранской стороны, которая создает финансовые трудности для поддержания работы в штатном режиме газотранспортной инфраструктуры Туркменистана, ориентированной на поставки газа в Иран по долгосрочному контракту",- говорилось тогда в пресс-релизе.

По данным иранского телеканала PressTV, Ашхабад потребовал в то время от Тегерана оплатить задолженность за поставки в 2007-2008 годах в размере $1,8 миллиардов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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