ОБСЕ содействует Туркменистану в противодействии коррупции и финансированию терроризма

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар, посвященный индикаторам отмывания денежных средств, коррупции и финансирования терроризма, говорится в четверг в сообщении международной организации.

В мероприятии приняли участие сотрудники Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями, министерства финансов и экономики, финансовых учреждений, правоохранительных органов, аудиторских компаний.

Эксперты ОБСЕ представили в своих докладах международные стандарты, касающиеся контроля над нормативно-правовым соответствием в данной области.

Особое внимание было уделено разработке внутренних документов, управлению рисками и внедрению в практику методов реализации внутреннего контроля с помощью системы двойного контроля и специализированного программного обеспечения.

Посол Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, отметила: «Противодействие коррупции, легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма является приоритетной политической задачей, выполнение которой требует соответствующей законодательной базы, адекватных финансовых, кадровых и организационных ресурсов, а также надлежащих механизмов».

В рамках семинара акцент был сделан и на индикаторах подозрительных сделок и операций, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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