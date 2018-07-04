Туркменистан обсудил в Вене ключевые вопросы с ООН, ОБСЕ и МАГАТЭ

4 июля 2018 10:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Сердаром Бердымухамедовым находилась с рабочим визитом в Вене (Австрия), говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Состоялись встречи с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором управления по наркотикам и преступности ООН Юрием Федотовым, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Кроме того, прошли встречи с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером и заместителем генерального директора Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кунийоши.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы в таких областях, как техническое сотрудничество, энергетика, борьба с незаконным оборотов наркотиков, преступностью, терроризмом. Состоялся обмен мнениями о взаимодействии в сфере развития частного сектора и сельского хозяйства.

В ходе визита также была проведена встреча с генеральным секретарем федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнесом Петерликом для обсуждения перспектив двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурной сферах.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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