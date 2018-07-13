Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018»

БАКУ/Trend/ - Международное ралли «Амуль-Хазар 2018» вошло в мировой календарь автогонок, собирая на старты команды из разных стран.

Авторалли «Амуль-Хазар 2018» будет проходить с 11 по 15 сентября 2018 года. Трасса длиной в 1500 километров проложена через пустыню Каракумы и разные живописные места страны. В древности Великий Шёлковый путь проходил через территорию Туркменистана, пересекая Каракумы и охватывая многие города.

Сегодня Туркменистан становится важнейшим транспортным узлом региона, превращается в крупный международный логистический центр благодаря выгодному географическому положению и конструктивной внешней политике Президента Гурбангулы Бердымухамедова, выдвигающего актуальные предложения по взаимодействию с зарубежными государствами и предпринимающего последовательные шаги по их практическому воплощению.

Для этого создаётся отвечающая международным стандартам транспортная инфраструктура, прокладываются автобаны, строятся транснациональные стальные магистрали, вокзалы, аэропорты, приобретаются современные суда, сооружаются железнодорожные и автодорожные мосты, соединяющие не только регионы внутри страны, но и соседние государства.

На двусторонней правовой основе регулируется сотрудничество в области спорта более чем с 60 государствами. Вопросы сотрудничества в области спорта находят достойное место в принимаемых по итогам визитов на высшем уровне деклараций и заявлений глав государств, а также в документах межправительственных комиссий по развитию двустороннего сотрудничества с зарубежными странами.

Отметим, к участию в автогонках «Амуль-Хазар 2018» допускаются легковые, грузовые автомобили и квадроциклы класса SSV. Ралли стартует у древнего города Амуль на востоке страны и заканчивается на берегу Каспийского моря — в Национальной туристической зоне «Аваза».

Идея проведения гонок принадлежит главе Туркменистана. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 26 февраля в г. Туркменабаде обсудил детали предстоящего международного спортивного события с генеральным директором ралли-марафона Africa Eco Race Жан-Луи Шлессером. Знаменитый французский автогонщик, двукратный чемпион мира по гонкам в классе спортивных автомобилей, двукратный победитель ралли Париж-Дакар привлечён в качестве организатора проекта «Амуль-Хазар 2018».

Особый статус этому масштабному автоспортивному проекту придаёт то, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не только выдвинул идею этих состязаний, но и лично патронирует её воплощение в жизнь, от организаторских вопросов до практических действий. Глава государства даже сам как пилот спортивного внедорожника опробовал трассы автогонки в пустыне Каракумы. Это было в феврале текущего года во время старта массовых соревнований «Великий Шёлковый путь» в Лебапском велаяте и совсем недавно, в ходе отборочного тура ралли «Амуль-Хазар», который прошёл под Ашхабадом с участием отечественных команд, и где туркменский лидер вновь показал блестящий результат.

Сегодня Центральные Каракумы являются одним из природных феноменов Туркменистана, не имеющих аналогов в мире в аспекте проведения ландшафтных, зоологических, ботанических, хозяйственно-экологических исследований для изучения равнинных и пустынных экосистем, где сохранилась почти без изменения первозданная природа пустыни.

Как известно, в 2018 году девиз страны: «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути». По задумке Президента Гурбангулы Бердымухамедова, зарубежные участники ралли смогут не только приобщиться к наследию туркменского народа, но и увидеть новую жизнь, которая приходит в эти легендарные места вместе с коренными социально-экономическими преобразованиями, научно-техническим прогрессом и индустриальным развитием регионов страны, укрепляющей свою роль важного транспортного узла на Великом Шёлковом пути в современную эпоху.

С проведением в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам Туркменистан вошел в ряд государств, способных проводить крупные спортивные мероприятия международного масштаба и стал еще более привлекательным для международного спортивного сообщества.

Эта гонка придаст импульс не только развитию автоспорта в Туркменистане, но и поспособствует развитию туризма. Глава государства уже отмечал необходимость введения новых туристических маршрутов по данной трассе, охватывающих и всемирно знаменитые, и менее известные исторические и археологические памятники нашей страны, а также её природные достопримечательности.

А также будут приложены все усилия, чтобы «Амуль-Хазар 2018» прошли на самом высоком уровне, чтобы все их участники почувствовали на туркменской земле гостеприимство и радушие нашего народа.

Пользуясь этой возможностью, приглашаю команды из братского Азербайджана принять активное участие на Международном авторалли «Амуль-Хазар 2018»!

Третий секретарь Посольства Туркменистана

в Азербайджанской Республике

Бахар Бердиева

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