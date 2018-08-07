Население столицы Туркменистана превысило один миллион человек

АШХАБАД /Trend/ - Хяким (глава) города Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев отчитался перед главой государства о выполнении поручений по благоустройству столицы и претворению в жизнь инфраструктурных проектов, пишет во вторник газета "Нейтральный Туркменистан".

Он также доложил, что население главного города страны превысило один миллион человек, и вынес на рассмотрение президента предложение о территориальном расширении границ Ашхабада, сказано в материале.

Подчеркнув важность этого вопроса, президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал предложение по расширению административно-территориальных границ столицы на рассмотрение Меджлиса (парламента).

Говоря о целесообразности создания нового столичного этрапа (района), президент страны дал хякиму конкретные поручения по проведению соответствующих работ.

Напомним, что недавно к Ашхабаду были присоединены территории города Абадан и Рухабатского этрапа (района) Ахалского велаята (области).

По данным переписи населения 1995 года, численность населения города составляла 604,7 тысячи человек. Ашхабад - крупнейший административно-политический, транспортный, торговый и научно-культурный центр страны и является отдельной административно-территориальной единицей - городом с правами велаята (области).

Одной из ведущих отраслей экономики столицы является промышленность - это выпуск товаров легкой и пищевой промышленности, продукции машиностроения и металлообработки, деревообрабатывающей, фармацевтической промышленности и промышленности строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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