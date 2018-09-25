Гражданство Туркменистана получили еще 735 человек

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ «О принятии в гражданство Туркменистана», пишет во вторник газета «Нейтральный Туркменистан».

В соответствии с документом, гражданами страны стали 735 человек, постоянно проживающих на территории Туркменистана, не имеющих гражданства и являющихся представителями разных национальностей.

В случае необходимости, соответствующим ведомства поручено посодействовать трудоустройству и обеспечению жильём новых граждан Туркменистана. МИД, МВД, Государственной миграционной службе Туркменистана также предписано продолжить работу по оформлению документов лиц без гражданства, обратившихся для принятия их в гражданство Туркменистана, с последующим внесением соответствующих предложений. В период 2011-2017 годов согласно указам главы государства в гражданство Туркменистана были приняты 8,145 тысячи человек.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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