В Туркменистане назначен глава крупного агробанка

8 октября 2018 12:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председателем правления государственно-коммерческого "Дайханбанка" назначен Мыратнияз Бердыев, занимавший прежде должность заместителя председателя правления этого банка, говорится в обнародованном указе президента Туркменистана.

Другим постановлением, Мухаммет Непесов был освобождён от временного исполнения обязанностей главы этого финансового учреждения. Данный банк ориентирован на финансирование агропромышленного комплекса, осуществляет кредитование инвестиционных проектов в промышленности, строительстве и других областях.

Приоритетным является сельскохозяйственное освоение целинных и залежных земель, развитие и расширение сельхозпроизводства, техническое перевооружение агропроизводства. Отметим, что Туркменистан находится на переходном этапе своего развития. В обновленной Конституции впервые появилась статья о переходе к рыночным отношениям.

Прикаспийская страна уже провела несколько реформ в денежной политике: деноминацию национальной валюты, унификацию валютных курсов, с 2014 года страна перешла на международные стандарты бухгалтерского учета.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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