Ашхабад и Кабул договорились о диверсификации торгово-экономических связей

19 апреля 2019 08:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) посетил торговый атташе Афганистана Радаи Хотак, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

Во встрече приняли участие руководство международного торгового отделов СППТ и торгового дома «Туркменистан» в Афганистане.

Собеседники, подтвердив взаимную заинтересованность в наращивании взаимовыгодных торговых контактов, обсудили ряд конкретных шагов по диверсификации совместных усилий, нацеленных на реализацию экспортного потенциала партнерства, сказано в информации.

Отметим, что Туркменистан и Афганистан заинтересованы в реализации регионального транзитного проекта через Азербайджан.

Об этом говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров, которые состоялись в феврале в Ашхабаде между президентами двух стран - Гурбангулы Бердымухамедовым и Мохаммадом Ашрафом Гани.

"Лидеры стран с удовлетворением отметили начало реализации Соглашения между Исламской Республикой Афганистан, Азербайджанской Республикой, Грузией, Турецкой Республикой и Туркменистаном от 15 ноября 2017 года о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение о коридоре Лазурит)",- говорилось в заявлении.

Стороны также подтвердили поддержку предложения о проведении встречи министров транспорта и руководителей таможенных служб государств–участников Соглашения в мае 2019 года в Ашхабаде.

Отметим, что согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди ( афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект задуман с целью увеличения экономической интеграции региона и объемов торговли.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Монголия обсудили возможности сотрудничества в сфере энергоресурсов и агросектора
Энергетика 09:44
Посольство Туркменистана в Баку организовало спортивные состязания под девизом «Здоровье и счастье» (ФОТО)
Туркменистан 18 апреля 20:34
Кыргызстан и Афганистан создают совместную межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
Центральная Азия 18 апреля 15:14
Туркменистан провел в Пакистане презентацию экономической политики
Туркменистан 18 апреля 14:29
Сеул поможет Туркменистану с коммерциализацией мобильной связи 5G
ИКТ 18 апреля 13:41
Турция изучает перспективы партнерства с частным бизнесом Туркменистана
Бизнес 18 апреля 12:47
Лента новостей
Туркменистан и Монголия обсудили возможности сотрудничества в сфере энергоресурсов и агросектора
Энергетика 09:44
В Беларуси отменен указ о лжепредпринимательстве
Беларусь 09:42
Турция создала зону безопасности на севере Сирии - пресс-секретарь президента
Турция 09:39
Президент Таджикистана летит в Китай
Центральная Азия 09:38
В Азербайджане открылся учебно-тренировочный центр МиГ-29 (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 09:35
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и глава китайской компании обсудили строительство газопровода «Кыргызстан – Китай»
Центральная Азия 09:35
КНР ждет запуска переговоров по соглашению о Евразийском экономическом партнерстве с РФ
В мире 09:31
В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих
В мире 09:25
В Японии выписали из больницы мальчика, родившегося с самой маленькой массой в мире
В мире 09:23