Ашхабад и Кабул договорились о диверсификации торгово-экономических связей

АШХАБАД /Trend/ - Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) посетил торговый атташе Афганистана Радаи Хотак, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.



Во встрече приняли участие руководство международного торгового отделов СППТ и торгового дома «Туркменистан» в Афганистане.



Собеседники, подтвердив взаимную заинтересованность в наращивании взаимовыгодных торговых контактов, обсудили ряд конкретных шагов по диверсификации совместных усилий, нацеленных на реализацию экспортного потенциала партнерства, сказано в информации.



Отметим, что Туркменистан и Афганистан заинтересованы в реализации регионального транзитного проекта через Азербайджан.



Об этом говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров, которые состоялись в феврале в Ашхабаде между президентами двух стран - Гурбангулы Бердымухамедовым и Мохаммадом Ашрафом Гани.



"Лидеры стран с удовлетворением отметили начало реализации Соглашения между Исламской Республикой Афганистан, Азербайджанской Республикой, Грузией, Турецкой Республикой и Туркменистаном от 15 ноября 2017 года о транзитном и транспортном сотрудничестве (Соглашение о коридоре Лазурит)",- говорилось в заявлении.



Стороны также подтвердили поддержку предложения о проведении встречи министров транспорта и руководителей таможенных служб государств–участников Соглашения в мае 2019 года в Ашхабаде.



Отметим, что согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди ( афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.



Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект задуман с целью увеличения экономической интеграции региона и объемов торговли.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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