Делегация Туркменистана приняла участие в региональной встрече по предотвращению инцидентов на Каспии

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие во встрече делегаций оборонных ведомств Прикаспийских государств, проходившей в эти дни в Астрахани, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с выполнением Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, подписанного в Актау в августе прошлого года по итогам V Саммита глав Прикаспийских государств.

На встрече стороны подтвердили высокий уровень доверия между флотами прикаспийских государств, а также выразили готовность обсудить в перспективе проект Соглашения о мерах доверия на Каспии, сказано в статье. Напомним, что данный документ нацелен на обеспечение безопасности плавания военных кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил государств Каспийского региона.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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