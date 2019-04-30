Туркменистан и Тунис расширяют деловое партнерство

30 апреля 2019 10:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Туниса (с резиденцией в Москве) Мухаммедом Али Шихи, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны отметили интенсивное развитие диалога между двумя странами, в частности в политической и торгово-экономической сферах.

В этой связи была отмечена необходимость взаимного участия в мероприятиях международного уровня с привлечением деловых кругов, сказано в информации.

Напомним, что в начале года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был принят президентом Туниса Беджи Каидом Эссебси. На встрече особое внимание было уделено развитию отношений в торгово-экономической сфере.

Глава Туниса инициировал создание совместной рабочей группы для расширения двустороннего сотрудничества.

Делегация Туркменистана также провела встречу с министром развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Зайедом аль Азари. Стороны констатировали наличие широких возможностей для реализации связей в таких областях, как инвестиционная деятельность, индустриализация, торговля и сельское хозяйство.

Была достигнута договоренность о развитии правовой базы, регламентирующей отношения между двумя странами в инвестиционной и налоговой сферах.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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