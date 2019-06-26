Туркменистан присоединился к международным протоколам ИКАО

АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана в США и Канаде Мерет Оразов встретился в Монреале с генеральным секретарём Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фан Лю, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломат передал оригиналы двух документов, подтверждающих присоединение Туркменистана к важным международным протоколам ИКАО.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с участием Туркменистана на 40-й сессии Ассамблеи ИКАО, которая состоится в Монреале с 24 сентября по 4 октября 2019 года, сказано в информации.

Туркменистан является полноправным членом ИКАО - специализированного учреждения ООН. ИКАО устанавливает нормы, необходимые для обеспечения безопасности, надежности и эффективности воздушного сообщения.

В настоящий момент национальный воздушный парк Туркменистана располагает в основном самолетами американского производства – «Boeing-757», «Boeing-737» и «Boeing-717».

Ведётся систематическое пополнение авиапарка суперсовременными лайнерами, открытие новых авиалиний, в том числе международных воздушных рейсов по экономически выгодным направлениям, подготовка высококвалифицированных специалистов. Комплексные мероприятия проводятся в соответствии с общепринятыми стандартами и нормами ИКАО, отмечало ранее в своем комментарии госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

Отметим, что представительства национального агентства «Туркменховаёллары» (Туркменские воздушные линии) открыты в крупнейших городах Азии и Европы.

Ожидается, что в период до 2020 года, модернизация воздушного парка позволит открыть новые рейсы из Ашхабада - в Джидду, Медину, Кочин, Ахмедабат, Ханой, Вену, Софию, Будапешт, Нью-Йорк, Торонто.

В период 2021-2030 годов планируется открыть воздушные сообщения в Мадрид, Джакарту, Маскат, Эль-Кувейт, Сингапур, Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Каир.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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