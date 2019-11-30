В Ашхабаде на региональном уровне обсудили вопросы содействия Афганистану

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча рабочих групп по мерам укрепления доверия «Региональные инфраструктуры», стран-участниц Стамбульского процесса по Афганистану, сообщает Trend со ссылкой на одного из организаторов мероприятия - местный офис ОБСЕ.

Состоялось обсуждение многосторонних механизмов финансирования и взаимосвязи по упрощению торговли и развитию физической инфраструктуры, а также регулирующими механизмами, говорится в сообщении. Вепа Хаджиев, заместитель министра иностранных дел Туркменистана, обратил внимание на то, что "инфраструктурные проекты являются определяющим фактором безопасности и стабильности в Афганистане".

Представители ОБСЕ, управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Программы содействия управления границами в Центральной Азии (БОМКА) и Азиатского банка развития (АБР) представили свои региональные проекты, в которых задействован Афганистан.

"ОБСЕ рассматривает региональное сотрудничество в качестве эффективного механизма, содействующего стабильности и экономическому процветанию", - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Содействие в организации нынешней ашхабадской встречи было осуществлено в рамках внебюджетного проекта центра ОБСЕ, финансируемого Великобританией.

Напомним, что "Стамбульский процесс" был создан в качестве платформы для регионального диалога и партнёрства по содействию сотрудничеству между Афганистаном и соседними странами в области безопасности, политики и экономики.

Отметим, что участниками Стамбульского процесса являются Афганистан, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты. Программа включает такие крупномасштабные региональные инициативы, такие как строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и торгово-транспортного коридора Lapis Lazuli (Лазуритовый путь), в том числе через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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