Президенты Туркменистана и Узбекистана рассмотрели торгово-экономическое взаимодействие

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассмотрели торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, телефонная беседа между главами двух государств состоялась 6 мая 2020 года.

Стороны также рассмотрели взаимодействие в таких сферах как энергетика, транспорт и транзитные перевозки, а также промышленность и сельское хозяйство.

Сообщается, что в ходе беседы были обсуждены нынешние двусторонние отношения Туркменистана и Узбекистана, в том числе перспективы их укрепления.

Так, главы государств обменялись мнениями о нынешней эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, возникшей по причине распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сторонами было решено расширять взаимодействие в борьбе с пандемией.

Отмечается, что во время телефонного разговора была отмечена необходимость проводить регулярные консультации между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран.

Отметим, что страны объединяют общие исторические и социокультурные ценности. Между странами установлены дипломатические отношения.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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