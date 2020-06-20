Визит миссии ВОЗ в Туркменистан назначен на начало июля

БАКУ/Trend/ - Визит миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистан назначен на начало июля.



Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, об этом сказал глава ведомства Рашид Мередов в ходе своего выступления на брифинге 19 июня 2020 года.



Вышеупомянутый брифинг был на тему «Обзор текущей ситуации по противодействию пандемии коронавирусной инфекции».



На брифинге также приняли участие руководители и представители министерства иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности, и других профильных ведомств Туркменистана. Также главы дипломатических миссий и представители международных организаций, аккредитованные в стране, местные и аккредитованные в стране журналисты зарубежных средств массовой информации, а также СМИ ряда стран, которые присоединились посредством видеосвязи.



Министр иностранных дел страны отметил, что международное сотрудничество в области здравоохранения активно продолжается. Особую роль в нем осуществляет ООН и её специализированные организации, в частности, ВОЗ. Также Мередов выделил важные политико-дипломатические мероприятия страны.



Также на брифинге выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов. Он сказал, что минздравом, а также санитарно-эпидемиологической службой предпринимаются необходимые меры по недопущению проникновения коронавируса в страну. В этом контексте было отмечено, что страна взаимодействует с мировыми клиническими центрами и врачами для обмена опытом в сфере борьбы с распространением особо опасных заболеваний.

Говоря о борьбе с коронавирусом, глава Странового офиса ВОЗ Паулина Карвовска поблагодарила Туркменистан за вклад в общие усилия по противодействию распространению нового вида коронавирусной инфекции. Она сказала, что страна достигла успехов в продвижении своей политики здравоохранения, а также отметила сотрудничество страны с ВОЗ в области здравоохранения в рамках программ и проектов всеобщей иммунизации.



Также специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова и глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд высоко оценили готовность и стремление Туркменистана к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в борьбе с пандемией.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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