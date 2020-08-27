ООН работает над привлечением инвестиций для борьбы с инфекционными заболеваниями в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Страновая команда Организации Объединенных Наций (ООН) в Туркменистане участвует в глобальных инициативах ООН для привлечения дополнительного финансирования в рамках реализации Плана оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию острым инфекционным заболеваниям, который был утвержден постановлением президента страны Гурбангулы Бердымухамедовым от 3 июля 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-релиз Представительства ООН в Туркменистане, об этом было сказано в ходе третьего заседания Совместной рабочей группы ООН и правительства Туркменистана.

Отмечается, что в ходе обсуждений были рассмотре6ны меры, предпринятые в Туркменистане к настоящему времени для реализации вышеупомянутого плана.

Также отмечалось, что Программа развития ООН (ПРООН) предложила разработать систему мониторинга для отслеживания хода реализации плана.

Отметим, что в Туркменистане уделяется особое внимание профилактике острых инфекционных заболеваний.

(Автор: Джейла Алиева.)

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