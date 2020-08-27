ООН работает над привлечением инвестиций для борьбы с инфекционными заболеваниями в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - Страновая команда Организации Объединенных Наций (ООН) в Туркменистане участвует в глобальных инициативах ООН для привлечения дополнительного финансирования в рамках реализации Плана оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию острым инфекционным заболеваниям, который был утвержден постановлением президента страны Гурбангулы Бердымухамедовым от 3 июля 2020 года.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-релиз Представительства ООН в Туркменистане, об этом было сказано в ходе третьего заседания Совместной рабочей группы ООН и правительства Туркменистана.
Отмечается, что в ходе обсуждений были рассмотре6ны меры, предпринятые в Туркменистане к настоящему времени для реализации вышеупомянутого плана.
Также отмечалось, что Программа развития ООН (ПРООН) предложила разработать систему мониторинга для отслеживания хода реализации плана.
Отметим, что в Туркменистане уделяется особое внимание профилактике острых инфекционных заболеваний.
(Автор: Джейла Алиева.)
Твиттер: @JeilaAliyeva