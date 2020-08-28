Туркменистан расширяет партнерские связи в сфере экологии

БАКУ /Trend/ - Туркменистан наращивает партнёрство в таких сферах как изменение климата, охрана окружающей среды, рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что на сегодняшний день Туркменистан является участником 20 международных конвенций и многосторонних соглашений в области экологии.

В нынешнем году Туркменистан присоединился к четырем международным соглашениям по охране окружающей среды. Отмечается, что по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова разработан проект концепции специальной программы ООН для региона Аральского моря.

Как ожидается, проект документа по созданию данной специальной программы будет рассмотрен в рамках очередной сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая состоится в мае 2021 года.

Туркменистан уделяет особое внимание выполнению международных обязательств и национальных нормативно-правовых актов в сфере экологии. В частности, для проведения соответствующей деятельности на системной основе предлагается создать в стране Рабочую группу по экологическим вопросам.

(Автор: Джейла Алиева.)

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