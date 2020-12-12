Указом Президента Туркменистана помилован ряд осужденных

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ "О помиловании по случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана осуждённых лиц"

Как сообщает в субботу Trend, Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова ряд граждан Туркменистана освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

Также указом "О помиловании иностранных граждан, осуждённых на территории Туркменистана", Президент Туркменистана освободил помилованных граждан зарубежных государств от дальнейшего отбывания наказания.