Состоялось заседание Руководящего комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 декабря 2020 года в МИД Туркменистана состоялось заседание Руководящего комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы.

В заседании приняли участие руководители и сотрудники министерства иностранных дел, министерства финансов и экономики Туркменистана, а также представители более 30-ти соответствующих министерств и ведомств страны. В работе совещания участвовали постоянный координатор ООН в Туркменистане, а также главы структурных подразделений ООН в Ашхабаде.

На открытии заседания министр иностранных дел Туркменистана Р. Мередов отметил высокий уровень многопланового сотрудничества между Туркменистаном и ООН. В частности, министр выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся достичь значительных результатов, отвечающих объективным потребностям сегодняшнего дня и духу партнерства, долгосрочным интересам Туркменистана и ООН в деле обеспечения устойчивого развития и поступательного прогресса. В данном контексте выделена значимость совместной системной работы на базе среднесрочных и долгосрочных программ и планов.

Как известно, в марте текущего года была подписана новая Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы. Выступая на сегодняшнем совещании, постоянный координатор ООН в Туркменистане Е.Панова подчеркнула особое внимание и приверженность президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова развитию стратегического партнерства с ООН по широкому спектру. Она выразила благодарность правительству Туркменистана за содействие в реализации совместных программ и проектов, нацеленных на благополучие не только жителей Туркменистана, но и всего мира.

На нынешнем заседании стороны рассмотрели основные достижения по реализации действующей Рамочной программы партнерства. Состоялись презентации представителей ЮНИСЕФ, ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА в Туркменистане о результатах совместной деятельности.

Далее состоялся обмен мнениями касательно реализации Рамочной программы на предстоящий период. Особый акцент сделан на разработку «дорожной карты» по её реализации. Вниманию участников были представлены презентации механизмов управления и реализации данной Программы, стратегии по её финансированию, а также план мониторинга и оценки деятельности.

Участники заседания договорились рассмотреть в первом квартале 2021 года Совместные стратегии мобилизации ресурсов Страновой команды ООН, а также рекомендации и предложения по финансированию Рамочной программы и привлечению ресурсов для реализации Повестки дня по устойчивому развитию на период до 2030 года на национальном уровне.