Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде провела брифинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 января 2021 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг Главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Натальи Дрозд.

Как передает в пятницу Trend, основная тематика была посвящена Ашхабадскому итоговому документу, принятому по итогам Международной конференции "Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», прошедшей 12 декабря прошлого года в честь 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Как известно, данный Документ был распространён в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

В мероприятии приняли участие туркменские дипломаты и преподаватели Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Вначале своего выступления Наталья Дрозд отметила, что минувший год, ознаменованный 25-летием международного признания статуса постоянного Нейтралитета Туркменистана, был наполнен важными событиями.

Она подчеркнула значимость политических, экономических и гуманитарных аспектов политики нейтралитета в укреплении региональной и глобальной безопасности и стабильности. В этом контексте г-жа Дрозд выделила важность Ашхабадского итогового документа, который призывает развивать концепцию нейтралитета и содействовать повышению роли нейтрализма в международных усилиях по поддержанию мира и взаимопонимания.

Также Наталья Дрозд отметила, что данный Документ призывает активно использовать инструменты превентивной дипломатии, что является одним из ключевых компонентов деятельности ОБСЕ. Она подчеркнула, что Организация высоко оценивает приверженность Туркменистана принципам превентивной дипломатии.

"Отдельно следует отметить, что Ашхабадский документ приветствует создание Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Данная инициатива Правительства Туркменистана имеет особое значение, поскольку Группа будет служить эффективной платформой для поддержания равноправного диалога по использованию потенциала нейтралитета в целях улучшения международного политического сотрудничества», - отметила Наталья Дрозд. Она также выразила уверенность в том, что этот документ будет служить ориентиром для дальнейшей совместной деятельности.

В ходе брифинга Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде также подчеркнула значимость резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия. "Инициировав данную Резолюцию, Туркменистан вновь подтвердил свою приверженность обязательству использовать нейтральный статус в целях содействия глобальным усилиям, направленным на обеспечение мира и безопасности. Резолюция обретает особое значение в свете современных угроз глобальной безопасности", - добавила Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)