Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана с Президентом Пакистана

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сегодня в Исламабаде состоялись переговоры Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви.

Как передает Trend, в начале встречи руководитель туркменской делегации передал слова приветствия от Президента Туркменистана.

Министр отметил, что переговоры между Президентом Туркменистана и Президентом Пакистана, состоявшиеся в ноябре текущего года в Ашхабаде в рамках участия в работе 15-го Саммита Глав государств-членов Организации экономического сотрудничества дали импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства между двумя странами.

В следующем году Туркменистан и Пакистан отметят 30-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений. В этом контексте, во время встречи было подчёркнуто, что межгосударственные связи за этот период неуклонно развивались по всем направлениям, расширялись и обогащались новыми формами и содержанием. Благодаря вниманию и поддержке Лидеров Туркменистана и Пакистана, двустороннее сотрудничество охватывает весь спектр направлений политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Министр Р.Мередов отметил, что диалог между двумя странами на самом высоком политическом уровне создает прочную основу для укрепления и дальнейшего расширения двусторонних отношений. Стороны прилагают значительные усилия для развития эффективного туркмено-пакистанского экономического сотрудничества, стратегическую основу которого составляет партнёрство в энергетическом секторе.

В этой связи, был сделан особый акцент на необходимости активизации совместных действий по реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Также во время переговоров было с удовлетворением отмечено последовательное развитие туркмено-пакистанского сотрудничества в сфере образования и науки, медицины и здравоохранения, а также в культурно-гуманитарном направлении.