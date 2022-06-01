Туркменская авиакомпания возобновила регулярные рейсы в Дубай

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" 30 мая восстановила полётную программу по направлению Ашхабад–Дубай–Ашхабад, выполнив первый рейс в Дубай (ОАЭ), сообщает Trend в среду со ссылкой на Turkmenportal.

Согласно данным, примерно в 12:00 (GMT+5) из аэропорта Ашхабада в Дубай осуществлен рейс T5 817 на самолёте Boeing 737-82K.

Ранее в компании сообщили, что полеты из Ашхабада в Дубай будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам. Обратный рейс T5 818 будет осуществляться также в понедельник, в 15:20 (GMT+4).

Отметим, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.